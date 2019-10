Prazo De Inscrições Para Vestibular Da Unesp Termina Na Próxima Segunda

Aos estudantes que queiram, a partir do ano que vem, ingressar na Unesp – Universidade Estadual Paulista, é preciso atenção: eles têm até a próxima segunda-feira, dia 7 de outubro, para fazer a inscrição para o vestibular. São, ao todo, 7.725 vagas distribuídas por 136 cursos de graduação, localizados em 24 cidades paulistas – a unidade mais próxima da Cidade Feitiço fica em São José do Rio Preto –. É a maior oferta de vagas oferecidas em um só exame vestibular da história da Universidade.

Metade das vagas por curso (total de 3.878 vagas entre as 7.725 do Vestibular) serão destinadas a alunos de escola pública, por meio do Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Vale ressaltar que a inscrição deve ser realizada de forma digital, pelo site www.vunesp.com.br. A taxa para a inscrição no processo seletivo custa R$ 170.

“A Unesp oferece redução de 75% no valor do pagamento da taxa de inscrição no vestibular aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista (Secretaria de Estado da Educação e Centro Paula Souza). O período para cadastramento destes candidatos também termina nesta segunda (7)”, diz a nota oficial do Governo do Estado de São Paulo.

Etapas

A primeira fase do vestibular será no dia 15 de novembro, em 31 cidades paulistas, bem como em Brasília, Campo Grande, Curitiba e Uberlândia. Serão 90 questões objetivas de conhecimentos gerais, sendo 30 destinadas para cada uma das seguintes áreas especificadas nos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

Já a segunda fase aos classificados irá ocorrer nos dias 16 e 17 de dezembro, com provas que terão 36 questões discursivas. A lista dos aprovados sai no dia 27 de janeiro de 2020.

Da Reportagem Local