Prateleira Solidária Recebe Prêmio de Destaque de 2020 do Terceiro Setor

Saiu o resultado do premio que o Rotary Club de Catanduva 14 de Abril que estavam realizando quem venceu a votação foi Prateleira Solidária Catanduva, ONG que mais se destacou no ano de 2020.

A votação foi escolhida pelo público do Troféu Rotary Club de Catanduva 14 de Abril, que segundo a votação indicava a entidade que se destacou em 2020 com serviços prestados em Catanduva.

Para entidades do 3º setor em reconhecimento de serviços prestados em 2020. O presidente do Rotary Club de Catanduva 14 de Abril, Maurilio Lubeno explicou que não houve prêmio em dinheiro, somente o reconhecimento por serviços prestados na cidade.

Estavam concorrendo: Vila São Vicente de Paulo de Catanduva, AVOIAM, Prateleira Solidária, Corujas do Bem, Associação Espírita Recanto Nosso Lar, Cidadão do Futuro, HCC- Hospital de Cancer de Catanduva e APAE – Catanduva. “Gostaríamos de agradecer ao Rotary Club de Catanduva 14 de Abril, pela oportunidade de podermos concorrer a este troféu tão importante para a nossa cidade! E gostaríamos de agradecer a todos os Catanduvenses e amigos que votaram no nosso projeto” ressaltou Andressa Andrade em nome do todos que participam da Prateleira Solidária.

Ariane Pio

Da Reportagem Local