Prateleira Solidária Realiza Venda de Rifa de Cesta da Páscoa Para Arrecadar Fundos

Com o intuito de ajudar ainda mais o nosso projeto, a Prateleira Solidária de Catanduva está realizando a venda de rifas, as quais terão 100% do ser valor revertido à compra de alimentos para esse projeto.

O prêmio da rifa é uma linda cesta de chocolates, no valor de R$300, contendo: um ovo de colher, um ovo recheado, cinco pirulitos, dois ovos no pote, 10 trufas, bolachas e cinco bolos no pote. O valor da rifa é de R$ 5.

Para adquirir seu número, entre em contato conosco via Direct do Instagram do projeto (@prateleirasolidariacatanduva) ou então com algum membro de nosso projeto que você conheça e compre quantas desejar pelo telefone: (17) 99103-1926.

O projeto ajuda mais de 120 famílias cadastradas e agora no momento de fase emergencial a procura pelas famílias carentes multiplica e precisa de alimentos para montar as cestas básicas. Além disso, o projeto necessita bastante de produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza que estão compondo a cesta para garantir segurança na saúde das famílias beneficiadas.

Na última atualização prateleira solidária em suas redes sociais, eles estavam precisando de óleo, açúcar, fubá, farinha, além de papel higiênico e sabão em barra.

Ariane Pio

Da Reportagem Local