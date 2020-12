Prateleira Solidária Entrega 168 Cestas De Natal Para Famílias Carentes do Alpino

Prateleira Solidária de Catanduva é um projeto já bem conhecido na cidade que visa ajudar famílias carentes não só com alimentos, mas também com o que as famílias precisam, e o grupo busca através de doações arrecadarem desde alimentos até atendimentos psicológicos para os desfavorecidos.

Neste Natal, o projeto não mediu esforços para garantir uma ótima ceia para as famílias ajudadas e com isso os 40 voluntários do projeto saíram em busca de todo tipo de arrecadação para montar cestas de natal e ir além como brinquedos para as crianças.

Andressa Andrade, criadora do projeto, contou 168 famílias foram beneficiadas com as cestas de natal que tinha até refrigerante, panetone, sorvete, kit para crianças, kit higiene, frango, lombo e hortifrutigranjeiros.

Andressa ainda ressaltou que o ano de 2020 foi maravilhoso, muitas pessoas aderiram na ajuda e que durante o ano, foram distribuídos mais de 30 toneladas de alimentos, mais de 200 famílias cadastradas e atendidas mensalmente. Mais de 15000 kits de higiene distribuídos. Em torno de uma tonelada de proteína distribuída. Em torno de duas toneladas de legumes e frutas distribuídas.

Ainda ao longo deste ano, mais de 15 pessoas, pais e mães, representantes de famílias conseguiram emprego, pois ajudamos na elaboração dos currículos e entregas nas vagas disponíveis na cidade.

Andressa lembra que desenvolveram a Escolinha do Amor, com ajuda de pedagogos, dentistas, nutricionista, orientam as crianças para incentivar a saúde e educação.

“Esperamos que em 2021 o projeto cresça, ajude cada vez mais famílias e vá além do bairro Alpino, mas em toda a cidade de Catanduva. Esperamos parcerias com Instituições de ensino, para ajudar na capacitação dos representantes de famílias, para que eles consigam empregos”.

“Gostaria de agradecer a todos os Voluntários, que se dedicam e vestem a camisa do projeto Prateleira Solidária Catanduva, que fazem tudo acontecer, que buscam, correm atrás, que pedem ajuda! Agradecer a Associo Caminho Verdade e Vida, centro da Dona Hortência (uma referência) que nos emprestou o espaço que estamos utilizando hoje para a distribuição , com mais espaço e segurança, para todos voluntários e famílias e também aos meios de comunicação que sempre nos deixa um espaço e que nos ajuda muito na divulgação e pedidos”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local