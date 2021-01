Prateleira Solidária de Catanduva Faz Mutirão de Doação de Sangue Para Marcela Aredes

Qual foi a sua primeira doação no ano de 2021? A da Prateleira Solidária de Catanduva foi uma ação entre os voluntários para doar sangue destinada a amiga do grupo, Marcela Aredes, que está precisando urgente de doação de sangue.

Os voluntários do projeto Prateleira Solidária abraçaram a causa com toda garra e amor, a doação de sangue pode salvar até quatro vidas. A campanha continua e convida a quem quiser ir doar sangue seja qual for a tipagem, pois não é só a paciente Marcela que precisa, o hemonucleo de Catanduva atende vários hospitais da região e por causa do covd-19 e também da época do ano há uma queda significativa de doadores mas as pessoas que precisam não param de chegar.

“Nossos voluntários foram doar mais que alimentos hoje, foram doar vidas! As doações foram destinadas para uma amiga que está precisando muito, Marcela Aredes ! Doe você também, seja qual for seu tipo sanguíneo, doar sangue é transmitir amor e salva vidas!” ressaltou Andressa Andrade, idealizadora do Prateleira Solidária.

O Hemonúcleo fica localizado na Rua 13 de Maio, nº 974, no Centro de Catanduva. O horário de funcionamento é das 7h às 13h de quarta-feira a domingo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722.

Ariane Pio

Da Reportagem Local