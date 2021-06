Praça é Alvo de vandalismo e tem bancos quebrados no Novo Horizon

A Praça do Loteamento Novo Horizon foi alvo de vandalismo. As imagens divulgadas na última segunda-feira, dia 07, mostram que o local teve bancos e mesas quebradas. Além disso, resíduos foram removidos das lixeiras e foram espalhados pelo local que é utilizado como área de lazer.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, a fiscalização na região foi intensificada, porém, o órgão ressalta que a população não compactue com o crime e denuncie.

O ato de vandalismo é crime (dano ao patrimônio público), previsto no artigo 163 do Código Penal – “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”. A pena em caso de condenação por dano simples é detenção de um a seis meses, ou multa de um a seis salários mínimos (R$ 1.045 a R$ 6.270). Se houver dano qualificado, a pena é detenção de seis meses a três anos, além de multa de um a seis salários mínimos.

O munícipe pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal para denunciar a ação pelo telefone 153.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local