Praça da Matriz e 9 de Julho Recebem Trabalho de Limpeza e Manutenção

As praças de Catanduva também estão recebendo trabalhos de manutenção, pela força-tarefa de zeladoria urbana, executada pelos funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os agentes da Equipe Municipal de Combate a Dengue (EMCAa).

A Praça da Matriz e a 9 de Julho, na região central, foi um dos espaços públicos atendidos com trabalhos de limpeza e capinação. Além disso, os agentes de endemias realizaram vistorias nas fontes para evitar a proliferação do mosquito da dengue.

O trabalho tem como objetivo de deixar o espaço mais bonito e conservado e, após a pandemia do Coronavírus, mais atrativo para os frequentadores. Além da área interna, as calçadas do entorno também receberam o serviço.

No final de semana passado o trabalho de poda e jardinagem foi executado na Rua Brasil, desde a Rua Cuiabá – Praça da Matriz – até a Rua Paraíba. A equipe também realizou poda nos coqueiros e manutenção nos canteiros.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local