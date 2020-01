Praça da Matriz de Pindorama é Alvo de Vandalismo

A Praça da Matriz do município de Pindorama foi alvo de vandalismo no último domingo (12). De acordo com informações da Prefeitura, lixeiras foram arrancadas, flores e canteiros foram destruídos, além da sujeira no local. Voluntários se mobilizaram para realizar a limpeza. O ato causou revolta e tristeza nos moradores. “Lamentável! Não existe outra palavra para descrever essa situação! Um ato desnecessário, descrevendo apenas maldade. Mas, apesar disso, que bonito ver uma comunidade unida e reagente a uma agressão dessa. Parabéns aos voluntários que se dispuseram a limpar o local, isso mostra que apesar de toda a maldade, existem pessoas que amam e zelam pela sua cidade. Esperamos que os autores do crime sejam punidos”, comentou uma das moradoras.

Em nota a prefeitura divulgou que tomará as providências cabíveis. “A Prefeitura de Pindorama comunica que todas as medidas legais cabíveis serão tomadas para identificar e punir os responsáveis este ato de vandalismo.”

De acordo com o Código Penal, dano ao patrimônio público é crime previsto no artigo 163 com pena de um a seis meses ou multa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local