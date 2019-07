Poupatempo Reforça Que Uso Do Cartão Reduz Tempo De Atendimento

Pagamento com cartão de débito reduz pela metade o tempo de atendimento no Poupatempo

“Usar o cartão de débito para pagar as taxas de emissão de documentos pode reduzir pela metade o tempo de atendimento nos postos Poupatempo”. É isso que diz o programa, alertando aos usuários a respeito da agilidade de atendimento. Além de evitar fila no caixa, o uso do cartão também garante mais segurança, já que não precisa, assim, correr risco portando o dinheiro vivo.

“As taxas que podem ser recolhidas com cartão de débito são as do RG, CNH e Licenciamento. Na emissão de uma segunda via do RG ou da CNH, por exemplo, o tempo entre recepção, fila do banco, mesa de atendimento e coleta biométrica pode chegar a 45 minutos. Usando o cartão o tempo é de aproximadamente 25 minutos. Na emissão de uma segunda via do RG, o cidadão que opta pelo pagamento em dinheiro precisa passar pela recepção, depois ir ao caixa do banco efetuar o pagamento, em seguida retornar à recepção com o comprovante e só então irá para a mesa de atendimento e para a coleta biométrica. Com cartão de débito é possível pular etapas e ir diretamente da recepção para a mesa de atendimento. O mesmo vale para quem vai tirar a 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também para outros casos em que há taxas a serem pagas, como o pedido de substituição da CNH provisória pela definitiva ou na hora de renovar o documento”, garante a nota oficial divulgada pelo Poupatempo.

Durante a solicitação de um novo RG, por exemplo, ainda há mais alternativas para o consumidor que queira economizar tempo: o cidadão pode recolher a taxa ao fazer o agendamento de horário de atendimento pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br). O pagamento pode ser feito pela internet.

“No caso do licenciamento de veículos, o serviço pode ser realizado diretamente nos caixas eletrônicos ou nos sites dos bancos. Não é necessário ir aos postos Poupatempo e nem ao Detran e o documento pode ser entregue em casa, pelos Correios”, complementa a nota.

A fim de conscientizar a população para o atendimento mais rápido, o Poupatempo está iniciando um esforço em todas as suas unidades para divulgar as vantagens do uso do cartão de débito. “Pagando na maquininha de cartão de débito o cidadão economiza tempo e evita colocar a segurança em risco andando com dinheiro vivo”, explicou o Superintendente da Prodesp, Ernesto Mascellani Neto.

Da Reportagem Local