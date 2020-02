Poupatempo: Nos Primeiros Meses Do Ano, Aumenta Emissão De Documentos Perdidos

O Poupatempo com intuito de alertar os foliões para os cuidados que devem ser tomados com os documentos durante o Carnaval. Pois, nessa época do ano, cresce o índice de casos de perda, furto ou roubo de documentos. Na euforia da festa, muitas pessoas relaxam nos cuidados e depois precisam correr atrás de segundas vias de documentos.

Durante todo o ano de 2019, o total de segundas vias de RG nos 76 postos Poupatempo foi de 3,6 milhões. Já a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ultrapassou os 500 mil pedidos no ano.

Os primeiros meses do ano são os mais procurados pelos cidadãos. O Poupatempo estima um aumento de até 20% nos seus atendimentos.

Como agendar – Para marcar dia e horário para o atendimento presencial, além de consultar informações, endereços e horários de funcionamento dos postos, o Poupatempo disponibiliza os seguintes canais de atendimento: Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br; Poupinha: assistente virtual disponível no canto inferior direito da tela do portal do Poupatempo; Aplicativo no celular: SP Serviços; Totens de autoatendimento; Atendimento eletrônico: Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, sete dias por semana: de telefone fixo: (11) 4135-9700 – Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do estado de SP, de celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios do estado de SP.

Expediente no Carnaval – No Carnaval, todas as unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo estarão fechadas na segunda e terça-feira, dias 24 e 25 de fevereiro. O atendimento será retomado na Quarta-feira de Cinzas (26), a partir das 12h, conforme o decreto estadual 64.786/2020. No sábado (22), e a partir de quinta-feira (27), todas as unidades abrirão em seus horários habituais, que podem ser consultados no portal www.poupatempo.sp.gov.br.

