Poupatempo Informa Como Pedir a Segunda Via do RG e CNH

Cidadãos paulistas que necessitarem da segunda via de documentos pessoais, como RG e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) pode recorrer a um dos 76 postos do Poupatempo presentes no Estado de São Paulo. Nesse período de festejos de Carnaval, o programa alerta ainda para que foliões fiquem atentos aos seus pertences durante os passeios para evitar a perda ou dano do documento.

Em 2019, o total de segundas vias de RG emitidas nos 76 postos Poupatempo foi de 3,6 milhões. Já a segunda via de CNH ultrapassou os 500 mil pedidos no ano. Os primeiros meses do ano são os mais procurados pelos cidadãos. O Poupatempo estima um aumento de até 20% nos atendimentos nesse período.

No Carnaval, todas as unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo estarão fechadas na segunda (24) e terça-feira (25). O atendimento será retomado na quarta-feira (26), a partir das 12h, conforme o decreto estadual 64.786/2020.

No sábado (22), e a partir de quinta-feira (27), todas as unidades abrirão em seus horários habituais, que podem ser consultados no portal www.poupatempo.sp.gov.br.

Como solicitar

Para marcar dia e horário para atendimento presencial, além de consultar informações, endereços e horários de funcionamento dos postos, o Poupatempo disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

– Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

– Poupinha: assistente virtual disponível no canto inferior direito da tela do portal do Poupatempo;

– Aplicativo no celular: SP Serviços;

– Totens de autoatendimento: em São José do Rio Preto, o Poupatempo conta com três totens de autoatendimento.

– Atendimento eletrônico: Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligações de telefone fixo pelo (11) 4135-9700 – capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do Estado; de celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios de São Paulo.

A taxa para a emissão de segunda via da Carteira de Identidade é de R$ 41,42. Para emitir segunda via da CNH o custo é de R$ 45,56, além de R$ 91,11 do exame médico (total de R$ 136,67).

Novo RG

Desde 20 de agosto de 2019, os postos do Poupatempo de todo o Estado passaram a oferecer atendimento para solicitação do novo modelo de RG.

Emitido pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), órgão da Polícia Civil, o novo RG é mais moderno e seguro para garantir a autenticidade do documento. O novo RG é menor que o anterior (tamanho semelhante ao da CNH) e possui um QR Code e um código de barras para garantir a autenticidade do documento.

Com a nova Carteira de Identidade, o cidadão pode incluir dados de diversos documentos, como o número do Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, documento de identidade profissional, Cartão Nacional de Saúde, tipo sanguíneo e fator Rh, NIS/PIS/PASEP e o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças.

Pessoas com deficiência podem incluir o CID (Classificação Internacional de Doenças), mediante apresentação do Atestado Médico – modelo produzido pela Polícia Civil – assinado e carimbado pelo médico. O documento está disponível no site do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) para impressão e também pode ser retirado nos postos Poupatempo.

Importante destacar que, para inclusão dos dados, o cidadão precisa comprovar as informações, apresentando os documentos originais que deseja incluir no RG no dia da emissão do novo documento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local