Poupatempo Divulga Horário De Funcionamento No Natal e Ano Novo

Nas semanas de Natal e Ano Novo, os postos Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nos dias 23, 24 e 25 (Natal) e ainda em 30 e 31 de dezembro e no dia 01/01/20 (Ano Novo).

Os horários de funcionamento do Poupatempo de Catanduva seguem os mesmos itinerários, fechados nos dias: no Natal, na segunda-feira (23), terça-feira (24) e quarta-feira (25). No Ano Novo, na segunda-feira (30), terça-feira (31) e na quarta-feira (01).

Nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro de 2020, após os feriados, todas as unidades do programa voltam a atender normalmente, de acordo com o horário de cada posto.

Para informações sobre endereços, horários de atendimento, órgãos e serviços disponíveis, bem como documentos necessários, prazos, taxas e agendamento eletrônico, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo SP Serviços.

Como agendar – O Poupatempo atende com hora marcada, para garantir conforto a todos os cidadãos. Para marcar gratuitamente dia e horário para ser atendido, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento: Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela); Aplicativo no celular: SP Serviços; Totens de autoatendimento: permitem realizar e solicitar serviços sem passar pelo atendimento presencial. Entre as opções estão a emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, Certidão de CNH, pesquisa de débitos e restrições de veículos, segundas vias de RG ou CNH e agendamento de horário, entre outros. Os totens estão em shoppings, supermercados, estações do Metrô e da CPTM (endereços em www.poupatempo.sp.gov.br); Atendimento eletrônico: agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, sete dias por semana; De telefone fixo: (11) 4135-9700 – Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do estado de SP; De celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios do estado de SP.

Ariane Pio

Da Reportagem Local