Poupatempo Digital Permite Acesso à Carteira de Vacinação Contra a Covid-19

A Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo -, oferece três funcionalidades da campanha de imunização contra a Covid-19 no aplicativo Poupatempo Digital isso tudo para atender as necessidades da Secretaria Estadual da Saúde no gerenciamento integrado da pandemia. Entre elas, está a carteira de vacinação, fundamental para quem ainda precisa concluir a imunização, mas está sem o comprovante em papel, que é oferecido nos postos durante a primeira dose da vacina.

A carteira de vacinação digital pode ser acessada pelo celular e conta com as mesmas informações do comprovante entregue no formato impresso à população imunizada. No app é possível baixar e fazer a impressão da carteira digital, caso seja necessário. Ela já vem com um QR Code, que comprova os dados do cidadão e da vacinação anterior.

“Neste momento em que a tecnologia tem se mostrado ainda mais essencial na vida das pessoas, a Prodesp, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, desenvolveu a versão digital da Carteira de Vacinação, para oferecer mais praticidade, na palma da mão. Como o comprovante de vacinação deve ser apresentado para a aplicação da segunda dose, caso o cidadão não tenha o documento impresso, poderá apresentar carteira digital, no celular”, explica André Arruda, presidente da Prodesp.

Além da carteira de vacinação, o aplicativo do Poupatempo também possibilita ao usuário realizar o pré-cadastro e ter acesso à validação do certificado de vacinação.

Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro, quando feito online – no app Poupatempo Digital ou no site www.vacinaja.sp.gov.br – diminui em até 90% o tempo de permanência no local de vacinação. O preenchimento é simples e rápido, tanto que a plataforma já contabiliza mais de 8,5 milhões de cidadãos cadastrados.

Já a validação do certificado de vacinação oferece à pessoa imunizada a garantia de um documento oficial, que pode ser conferido online. Poupatempo Digital

Desenvolvido pela Prodesp, o super App do Poupatempo disponibiliza mais de 110 serviços online de diversos órgãos. Lançando em maio de 2020, a ferramenta já foi baixada quase cinco milhões de vezes.

De janeiro a maio deste ano foram contabilizados quase oito milhões de serviços no app do Poupatempo. A versão digital da Carteira de Vacinação teve 400 mil acessos pelo aplicativo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local