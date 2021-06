Poupatempo de Catanduva Ficará Fechado Até o Dia 29 de Junho

Atendendo ao decreto municipal 8.040, que estabelece medidas de contenção para o enfrentamento da pandemia na cidade, o Poupatempo de Catanduva ficará fechado para o atendimento presencial ao público até o dia 29 de junho.

Os agendamentos previstos neste período foram automaticamente cancelados, mas o atendimento digital do Poupatempo se mantém pelos canais eletrônicos, que oferecem 137 opções de serviços online, que podem ser feitos de forma prática e rápida, sem sair de casa.

Atualmente, as plataformas digitais representam cerca de 85% de todo o atendimento oferecido pelo programa.

Entre os órgãos presentes no portal e app do Poupatempo, estão as secretarias da Fazenda e Planejamento, Educação, Desenvolvimento Econômico, Transportes Metropolitanos, Saúde, além do Detran.SP, Instituto de Identificação (IIRGD), Procon, CDHU, Sabesp, Cetesb, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), Receita Federal e algumas prefeituras.

Entre os serviços digitais mais solicitados pela população, estão renovação e segunda via de CNH, atestado de antecedentes criminais, pré-cadastro da vacinação contra a COVID-19, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego, por exemplo. Para acessar, basta entrar no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo Poupatempo Digital.

Para facilitar a vida de quem tem dúvidas, o portal do Poupatempo disponibiliza cartilhas e vídeos sobre os atendimentos digitais mais procurados nos canais do programa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local