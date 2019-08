Poupatempo Dá Alerta Sobre Golpe De Despachantes Virtuais

O site oficial do Poupatempo divulgou uma nota informando que muitas pessoas estão recebendo cartas falsas em nome da Prodesp, empresa do governo do Estado de São Paulo responsável pela gestão do programa Poupatempo. A empresa alerta a população de que se trata de um golpe, em que os destinatários são orientados a depositarem dinheiro em uma conta bancária para então receberem valores que supostamente teriam direito, resultantes de uma ação judicial.

A fim de evitar problemas como esses, o programa pede para que os usuários acompanhem os canais oficiais de informações da Prodesp, bem como o telefone de contato 0800 726 2277, e, caso haja suspeito de algum caso, que denuncie pelo Canal de Denúncias oficial: www.canaldedenuncias.prodesp.sp.gov.br.

Golpe Do Agendamento

“Outro golpe vem sendo praticado pela internet contra usuários que tentam agendar horário no Poupatempo. Sites cobram taxas por serviços gratuitos. Centenas de casos já foram registrados e as vítimas foram orientadas a registrar boletim de ocorrência. O Departamento Jurídico da Prodesp está tomando providências. Além de cobrar R$ 24,90 para fazer o agendamento de horário, que é gratuito, o despachante virtual fica com dados sigilosos dos cidadãos, como nome completo, filiação, números do RG e CPF, entre outros. Na maioria dos casos, as vítimas chegam aos sites de intermediários nas buscas do Google e não percebem que não estão no site oficial do Poupatempo”, informa a divulgação oficial. Todo agendamento do programa é gratuito e deve ser feito pelo www.poupatempo.sp.gov.br, ou pelo aplicativo SP Serviços. No portal do Poupatempo, o atendente virtual Poupinha aparece no canto inferior direito da tela para tirar dúvidas e facilitar o agendamento. No portal também há informações sobre todos os serviços de emissão e renovação de documentos, além de informações sobre como ser atendido sem intermediários na central de serviços públicos.

“Para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, o Poupatempo também está instalando totens de autoatendimento em estações do metrô e CPTM e em shoppings e supermercados da Capital, interior e litoral. Os endereços dos equipamentos de autoatendimento estão no site oficial do Poupatempo: www.poupatempo.sp.gov.br”, finaliza.

