Poupatempo Catanduva Realiza Inscrição De Novos Alunos Da Rede Estadual Para 2020

Os postos Poupatempo de todo o Estado realizam, durante o mês de outubro, a inscrição de alunos interessados em ingressar na rede estadual de ensino. A ação é uma parceria com a Secretaria da Educação e tem o objetivo de facilitar a vida do cidadão que pretende se matricular nas escolas estaduais de São Paulo. Segundo a Prodesp Catanduva está inserida nesta ação e os interessados podem procurar o Poupatempo.

“O Poupatempo inovou mais uma vez ao abrir as portas de suas unidades para ajudar aqueles que têm interesse em se matricular na rede estadual”, afirma Ernesto Mascellani Neto, Superintendente da Prodesp, empresa que gerencia o programa Poupatempo, reconhecido pela qualidade dos serviços oferecidos e o atendimento humanizado à população.

As inscrições para a matrícula escolar 2020 poderão ser feitas pessoalmente nas 72 unidades fixas do Poupatempo, mediante agendamento prévio. Para solicitar o serviço basta acessar um dos seguintes canais de atendimento: o portal (www.poupatempo.sp.gov.br), o aplicativo SP Serviços ou por meio dos totens de autoatendimento, distribuídos nos shoppings, supermercados, estações de Metrô e CPTM.

Na data e horário marcados, os interessados precisam levar ao Poupatempo o RG ou as certidões de nascimento/casamento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado. Concluída a inscrição nos postos, o cidadão receberá um protocolo de atendimento. A partir do dia 28 de novembro, a Secretaria da Educação disponibilizará no site a consulta com a relação de vagas disponíveis. Importante ressaltar que, para efetivar a matrícula, o aluno deverá comparecer à escola acompanhado dos pais ou de representante legal.

Todas as informações sobre matrícula escolar 2020 na rede estadual de ensino podem ser consultadas no portal da Secretaria da Educação (https://www.educacao.sp.gov.br/).

Ariane Pio

Da Reportagem Local