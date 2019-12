Poupatempo Catanduva realiza campanha de arrecadação de alimentos para o Natal

O Poupatempo Catanduva está participando de uma campanha realizada pelo Prodesp em todas as unidades do Poupatempo. É a primeira vez que acontece a “Campanha de Natal 2019” que tem o intuito de arrecadar alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A ação é uma parceria com Fundo Social de São Paulo (Fussp) e a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), por meio da EMTU, e vai até o próximo dia 18 de dezembro em todas as 72 unidades do Poupatempo.

De acordo com o Superintendente da Prodesp, Ernesto Mascellani Neto, essa é mais uma ação que reforça o caráter social do Poupatempo. “Além de ser reconhecido pela qualidade e eficiência dos atendimentos oferecidos, o Poupatempo também está engajado em ações sociais”, explicou Neto, que destacou ainda a importância da ação. “O verdadeiro sentido do Natal é ajudar ao próximo. Por isso, contamos com a colaboração de todos para tornar esse momento de união em família mais próspero e feliz”.

Para colaborar, basta levar a qualquer posto do programa alimentos não perecíveis, como açúcar, arroz, biscoito, café, farinha, feijão, fubá, macarrão e óleo. Além do Poupatempo, nove terminais urbanos do Corredor ABD, da EMTU, participam da ação e recebem donativos até o dia 10/12.

É fundamental que os produtos estejam em suas embalagens originais e que o prazo de validade seja de pelo menos 90 dias. Todos os itens recebidos serão transformados em cestas básicas, destinadas às entidades cadastradas pelo Fundo Social na capital e interior.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo de São Paulo executado pela Prodesp, empresa de tecnologia da informação do Estado. Iniciado em 1997, conta atualmente com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado. Em pesquisa de satisfação com os usuários divulgada no mês de março, o Poupatempo obteve 98,8% de aprovação. Em 2019, o programa foi eleito pelo quinto ano consecutivo o ‘Melhor Serviço Público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local