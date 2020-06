Poupatempo Catanduva Digital Tem Cadastro Para Trabalhadores Desempregados

Em tempos de pandemia muitas pessoas estão a procura de emprego, pois a maioria delas foram dispensadas devido a crise econômica que o vírus do Covid-19 trouxe ao país. O Poupatempo está funcionando somente de maneira digital, sem data definida para voltar a funcionar presencialmente e o PAT, Postos de Atendimento ao Trabalhador, que faz o cadastro de vagas, mas o usuário pode fazer esse serviço e muitos outros.

Para o serviço especifico de cadastro de vagas do trabalhador se chama IMO – intermediação de mão-de-obra, que visa colocar trabalhadores no mercado de trabalho. O objetivo da Intermediação de Mão de Obra – IMO é promover a (re)colocação do trabalhador no mercado de trabalho por meio de buscas j unto ao Sistema Nacional de Emprego – SINE. Busca-se, dessa forma, a redução dos custos e do tempo de espera tanto para o trabalhador, quanto para o empregador.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, dentre outros serviços. Esse serviço é gratuito, basta se cadastrar e pode ser feito no site Emprega Brasil ou baixar o app “Sine Fácil”.

Os interessados pelas vagas de emprego podem se cadastrar nos PATs http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/ ou no site https://empregabrasil.mte.gov.br/. Para usar um serviço do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

