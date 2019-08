Poupança Teve Mais Retiradas Do Que Aplicações De Recursos Para Julho Desde 2015

Os saques da poupança superaram os depósitos em julho. A retirada líquida chegou a R$ 1,605 bilhão, segundo informações do Banco Central (BC). Esse foi o primeiro resultado negativo para meses de julho desde 2016 (R$ 1,115 bilhão) e a maior retirada líquida para o mês desde 2015 (R$ 2,453 bilhões).

No mês passado, foram aplicados R$ 213,004 bilhões, contra a retirada de R$ 214,609 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram R$ 3,020 bilhões. O saldo da poupança nos bancos ficou em R$ 802,063 bilhões. No acumulado de sete meses do ano, a poupança apresenta retirada líquida de R$ 16,104 bilhões. Em 2019, apenas nos meses de março (R$ 1,852 bilhão) e junho (R$ 2,497 bilhões) houve captação líquida, com mais depósitos do que saques.

Fabio Henrique conta que no mês passado não teve outra alternativa a não ser retirar seus recursos da poupança. “Sempre guardo dinheiro na poupança na intenção de acumular recursos para um caso de urgência. Se algum dia surgir alguma emergência, sei que terei esse dinheiro lá guardado. E no mês passado essa emergência aconteceu, e por esse motivo precisei retirar uma parte do dinheiro aplicado na poupança. Quando é urgente não tem saída, a única solução é retirar o dinheiro mesmo”, afirma o poupador.

Pela legislação em vigor, o rendimento da poupança é calculado pela soma da Taxa Referencial (TR), definida pelo Banco Central, mais 0,5% ao mês, sempre quando a taxa básica de juros, a Selic, está acima de 8,5% ao ano. Quando a Selic é igual ou inferior a 8,5% ao ano, como ocorre atualmente, a remuneração da poupança passa a ser a soma da TR com 70% da Selic. Atualmente a Selic está em seu menor nível histórico: 6% ao ano.

Segundo cálculos da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), apesar do baixo rendimento, a poupança continuará sendo uma boa opção de investimento, principalmente sobre os fundos cujas taxas de administração sejam superiores a 1% ao ano.

André Santos

Da Reportagem Local