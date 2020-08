Pouco Mais De 30% Dos Funcionários Dos Correios De Catanduva Aderem à Greve

Os funcionários dos correios de Catanduva realizaram ontem (19) uma manifestação em frente a agência da Rua Pará em apoio a greve e em protesto contra a possivel retirada de direitos, a privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus.

Luciano Marcello, líder sindical da categoria, esteve à frente do movimento em Catanduva e concedeu entrevista ao Jornal O Regional. Ele explicou que os funcionários estão sem os direitos como 30% do adicional de risco, vale-alimentação, licença-maternidade de 180 dias, auxílio-creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras. Além disso, Luciano ressalta a retirada de produtos que garantem a segurança dos trabalhadores como protetor solar e da garantia de segurança contra coronavirus.

O líder sindical contou que ainda que um dos funcionários dos correios de Catanduva está esperando teste de confirmação do Covid-19, existem muitas pessoas ainda afastadas devido faixa etária, o grupo de risco, com isso existem um pouco mais de 30% de funcionários que aderiram a greve na cidade.

Ele ressalta que as encomendas não serão afetadas de forma que prejudicará os clientes e consumidores que dependem da instituição, mas a greve é uma forma de chamar a atenção principalmente contra a privatização que o governo Bolsonaro está querendo para a estatal.

Entramos em contato com os Correios que em nota divulgou “A paralisação parcial dos empregados dos Correios, iniciada nesta segunda-feira (17) pelas representações sindicais da categoria, não afeta os serviços de atendimento da estatal. 83% do efetivo total dos Correios no Brasil está trabalhando regularmente. Desde o início das negociações com as entidades sindicais, os Correios tiveram um objetivo primordial: cuidar da sustentabilidade financeira da empresa, a fim de retomar seu poder de investimento e sua estabilidade, para se proteger da crise financeira ocasionada pela pandemia. Conforme amplamente divulgado, a diminuição de despesas prevista com as medidas de contenção em pauta é da ordem de R$ 600 milhões anuais. As reivindicações da Fentect, por sua vez, custariam aos cofres dos Correios quase R$ 1 bilhão no mesmo período – dez vezes o lucro obtido em 2019. Trata-se de uma proposta impossível de ser atendida. Nenhum direito foi retirado, apenas foram adequados os benefícios que extrapolavam a CLT e outras legislações, de modo a alinhar a estatal ao que é praticado no mercado”.

“Os trabalhadores continuam tendo acesso ao benefício do Auxílio-creche, para dependentes com até 5 anos de idade. Os tíquetes refeição e alimentação também continuam sendo pagos, conforme previsto na legislação que rege o tema, sendo as quantidades adequadas aos dias úteis no mês, de acordo com a jornada de cada empregado: 22 tíquetes para quem trabalha de segunda a sexta-feira e 26 tíquetes para os empregados que trabalham inclusive aos sábados ou domingos. Estão mantidos ainda – aos empregados das áreas de Distribuição/Coleta, Tratamento e Atendimento -, os respectivos adicionais”.

E complementou: “Vale ressaltar que, dentre as medidas adotadas para proteger o efetivo durante a pandemia, a empresa redirecionou empregados classificados como grupo de risco para o trabalho remoto – bem como aqueles que coabitam com pessoas nessas condições –, sem qualquer perda salarial. Respaldados por orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), bem como por diretrizes do Ministério da Economia, os Correios se veem obrigados a zelar pelo reequilíbrio do caixa financeiro da empresa. Em parte, isso significa repensar a concessão de benefícios que extrapolem a prática de mercado e a legislação vigente. Assim, a estatal persegue dois grandes objetivos: a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos empregos de todos.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local

