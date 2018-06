Postos Poupatempo Abrem às 15 Horas Nesta Segunda-Feira

O Poupatempo informa que as 72 unidades de atendimento vão abrir às 15 horas nesta segunda-feira, 2 de julho, dia do jogo da Seleção Brasileira contra o México na Copa do Mundo da Rússia. O horário de fechamento será o habitual. Na Capital, os postos funcionam até às 19 horas.

O Poupatempo Móvel atende na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo, entre os dias 3 e 7 de julho (terça a sábado), das 9h às 16h. A unidade estará estacionada na Avenida Vereador Joaquim Pereira Barbosa, 827 – Estacionamento do Boiódromo.

No Poupatempo Móvel, os serviços são feitos por ordem de chegada. Já nas unidades fixas, o atendimento deve ser agendado.

Agendamento

O Poupatempo destaca que os horários de atendimento são agendados para garantir conforto e organização, além de eficiência nos gastos públicos. O agendamento é gratuito, pessoal e intransferível, para evitar intermediários.

Caso precise, o usuário também pode utilizar os meios digitais do Poupatempo, Aplicativo de celular: SP Serviços, disponível para as plataformas iOS e Android;

Totens de autosserviços: Disponíveis nas maiores unidades do Poupatempo e também em locais de grande circulação como estações do Metrô e CPTM, Shopping e supermercados (vide lista de locais em www.poupatempo.sp.gov.br). Os equipamentos permitem solicitar serviços sem necessidade de passar pelas mesas de atendimento presencial, como emitir na hora e de graça o Atestado de Antecedentes Criminais ou solicitar a segunda via da CNH ou do RG (para documentos emitidos nos últimos três anos).

Também permitem fazer agendamento de horário para ser atendido em qualquer unidade do Poupatempo. Os usuários podem usar com cartões de débito de todos os bancos (cartões de débito Visa, Mastercard e Elo) para pagar antecipadamente as taxas de emissão de RG (2ª via), CNH (2ª via ou definitiva) diretamente nos totens de autoatendimento ou nas maquininhas de cartão nas mesas de atendimento ou triagem do Instituto de Identificação (RG) e mesas de atendimento do Detran (CNH). As taxas também podem ser recolhidas no Portal do Poupatempo no momento do agendamento, para agilizar o atendimento.

Em Catanduva ainda não há totens de autosserviços.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação. Iniciado em 1997, conta atualmente com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel que atende a áreas do entorno da Grande São Paulo.

Da Reportagem local