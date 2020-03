Postos móveis de vacinação serão abertos para evitar aglomeração de pessoas nas unidades de saúde de Catanduva. A informação foi passada pela prefeitura, no final da tarde de ontem. A campanha de vacinação contra a gripe será iniciada na segunda-feira e pretende, numa primeira etapa, imunizar os idosos, que fazem parte do grupo considerado de risco para o contágio do coronavirus (COVID-19). Assim como os trabalhadores da área da saúde.

A descentralização dos postos de vacinação será realizada da seguinte forma: Tenda instalada na Praça Brasília, na Vila Lunardelli, em frente a Unidade de Saúde da Família do bairro. Na vila Solo, a vacinação será aplicada na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Áurea Rosa Domingues, Já no Santa Rosa, as equipes aplicarão as doses na escola estadual Joaquim Alves Figueiredo. Os moradores do Santo Antonio e bairros próximos serão atendidos na EMEI Maria Aparecida de Carvalho Azarite, também haverá imunização na Coordenadoria Municipal de Inclusão Social e na Escola Estadual Barão do Rio Branco.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a definição dos postos móveis levou em conta os bairros e regiões onde há maior concentração de pessoas acima dos 60 anos.

Os postos descentralizados irão funcionar no mesmo horário de atendimento das unidades de saúde dessas localidades, das 7 às 17 horas. Além disso, as 23 unidades de saúde, algumas com horário estendido, poderão vacinar as pessoas que buscarem por algum tipo de atendimento em suas instalações.

A Secretaria de Saúde orienta que o cidadão apresente a carteira nacional de vacinação para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.

A vacinação contra gripe teve sua campanha antecipada pelo Ministério da Saúde. No entanto, ela não combate ao novo coronavírus.

Karla Konda

Editora Chefe