Postos do Poupatempo Fecham Temporariamente a Partir Deste Sábado

A partir deste sábado (06), as 82 unidades do Poupatempo ficarão fechadas, devido à reclassificação de todo o estado para a fase vermelha do Plano São Paulo, anunciada pelo Governador João Doria em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (03). Assim, os atendimentos presenciais estarão suspensos e os agendamentos já realizados serão automaticamente cancelados. A medida será válida por 14 dias.

É importante reforçar que pelos canais digitais, o Poupatempo oferece mais de 120 serviços online, que podem ser realizados sem sair de casa, 24 horas por dia, sete dias por semana. O acesso pode ser realizado pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital.

Hoje, mais de 70% dos atendimentos oferecidos pelo programa são feitos pelas plataformas digitais. Em 2020, foram quase 5,5 milhões de atendimentos online. Entre os serviços digitais mais solicitados, estão renovação de CNH, pesquisa de pontuação, consulta de IPVA, Licenciamento de veículos, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho, Seguro Desemprego, entre outros. Cada vez mais digital e próximo do cidadão, o Poupatempo mantém nos canais digitais a mesma qualidade e eficiência, marcas registradas do programa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local