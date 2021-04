Postos de Vacinação Contra Covid-19 Funcionarão Neste Feriado de Tiradentes

No feriado, hoje (21) os quatros locais de vacinação contra ao coronavírus estarão em pleno funcionamento das 8 às 17 horas. Para agilizar o tempo de espera, a orientação é que os idosos acessem o site vacinaja.sp.gov.br e faça o pré-cadastro. No momento da imunização é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu mais um lote de vacinas contra covid-19 na tarde desta segunda-feira, dia 19. Ao todo, 4.670 doses da AstraZeneca foram recebidas pelo município. Por conta do novo quantitativo, a vacinação de idosos, de 66 anos, foi antecipada para terça-feira, isto é começou ontem (20). Já os idosos, de 65 anos, começam a ser imunizados na quarta-feira, dia 21, feriado nacional. Parte da remessa encaminhada, dessa vez, para Catanduva, também será destinada à segunda aplicação para trabalhadores da saúde.

Ariane Pio

Da Reportagem Local