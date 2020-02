Postos de Saúde Somam 401 Atendimentos no Último Final de Semana

OA Prefeitura de Catanduva através da Secretaria de Saúde, realizou um balanço dos atendimentos nas três unidades de saúde abertas neste final de semana para acolher pacientes com sintomas de dengue. Foram registrados 401 atendimentos, durante os dois dias de atividades contabilizados entre sábado e domingo nas unidades de saúde do Glória, Vila Sotto e no Postão.

Nesses dois últimos plantões, 83% das pessoas acolhidas estavam em acompanhamento. Apenas 17% dos moradores deram entrada com sintomas da doença pelo primeiro dia. Todos os pacientes, mesmo os que apresentaram outras queixas não relacionadas à dengue, foram acolhidos. Nesses casos, a equipe fez a avaliação do quadro clínico, receitou medicação e eles foram liberados.

Diante da demanda, a secretaria adotou medidas que refletiram em organização do fluxo e, apesar do movimento, os trabalhos fluíram normalmente. Além disso, a equipe de plantão foi reforçada de um dia para o outro. Dentre os procedimentos, os pacientes foram submetidos à avaliação médica, exames, administração de medicamentos e soro.

No cenário geral, a secretaria avalia positivamente o resultado dos trabalhos e planejará os próximos passos a serem tomados na assistência aos pacientes. De segunda à sexta feira, os atendimentos continuam sendo oferecidos normalmente em todas as unidades de saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local