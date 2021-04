Postos de Saúde de Catanduva Não Atenderão Neste Feriado de Páscoa

A comunicação da prefeitura de Catanduva divulgou que os postos de saúde, assim como aqueles que estão realizando a vacinação contra covid-19 não vão funcionar a partir de hoje (02), assim neste fim de semana (sábado e domingo).

A vacinação contra covid-19 voltará na segunda-feira (05), ainda a prefeitura relatou que em função da cidade de Catanduva estar bem adiantada no cronograma de vacinação do estado de São Paulo, os idosos da faixa dos 68 anos estão recebendo a dose.

Como sempre, os idosos estão sempre indo no primeiro dia da vacinação pela faixa etária quando liberado e assim nos outros dias está bem tranquilo o movimento na procura da imunização contra covid-19.

A prefeitura e Governo SP pedem para que não esqueça do pré-cadastro em www.vacinaja.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local