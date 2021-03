Posto de Combustíveis de Santa Adélia Oferece Pão de Graça aos Necessitados

“Se hoje você não tiver dinheiro para comprar pão pode retirar o seu aqui. Deus te abençoe!”. Com a frase escrita em uma placa colocada na calçada da loja de conveniência de um posto de combustíveis de Santa Adélia, os donos autorizam as pessoas mais necessitadas a matarem a fome gratuitamente.

“Fui até o posto aqui na minha cidade e me deparei com esse anúncio. Achei interessante, em plena pandemia precisamos de mais atitudes como essa”, destacou Carlos Eduardo, responsável pelo registro.

Embora a iniciativa seja relativamente nova no município, muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para pegar os pães disponibilizados sobre a mesa. Os pães foram colocados em saquinhos com seis unidades cada e deixados em uma cesta de madeira, na mesa, sobre a calçada. Quem precisa, pode pegar o alimento sem dar nada em troca.

O posto fica localizado Av. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 56 – Vila Toninho.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local