Posto de Atendimento ao Trabalhador Tem 147 Vagas Disponíveis em Vários Setores

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Catanduva divulgou nova relação de vagas de emprego que estão disponíveis no mercado de trabalho em Catanduva. Para preencher os requisitos os candidatos devem ter o ensino médio completo e seis meses de experiência. No total são 147 vagas estão sendo ofertadas.

Para conferir as várias vagas acesse o link: http://www.catanduva.sp.gov.br/wp-content/uploads/ 2021/06/vagaspat_140621.pdf.

Os demais serviços do PAT, entretanto, continuam apenas com o atendimento à distância, pelo telefone ou email: (17) 3522-1194 ou pelo email pat@catanduva.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local