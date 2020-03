Posto De Atendimento Ao Trabalhador Também Suspende Atividades

Para quem usa o serviço dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) deve ficar atento, pois os serviços são geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e já estão fechados para atendimento presencial desde segunda-feira (23). Em Catanduva o PAT segue a regra e pode ser acessado pela internet.

Já que o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Catanduva fica no Poupatempo que também está fechado, tendo atendimento on-line.

Os serviços de pedido de seguro-desemprego, Carteira de Trabalho e Previdência Social e de intermediação de mão de obra seguirão disponíveis por meio do site www.gov.br/trabalho e dos aplicativos SINE Fácil e CTPS Digital.

Em todo o Estado, a partir de ontem (24), vigora uma quarentena de 15 dias. Nesse período, devem funcionar apenas serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança.

A iniciativa foi anunciada no último sábado (21), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, na capital. O fechamento do comércio atinge todas as lojas com atendimento presencial, inclusive bares, restaurantes, cafés e lanchonetes.

Em caso de dúvidas, problemas com o uso das ferramentas digitais ou necessidade de quaisquer informações, o contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deverá ser realizado por intermédio do e-mail suporte.sd@sde.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook