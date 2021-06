Posto de Atendimento ao Trabalhador suspende inscrições para vagas de emprego

O Posto de Atendimento o Trabalhador (PAT) de Catanduva suspendeu o atendimento presencial e remoto devido ao Decreto Municipal nº 8.040. A medida é temporária e será retomada após flexibilização das regras da Fase Emergencial.

“Quando divulgamos as vagas para o site da Prefeitura, as vagas são atualizadas, então quando a vaga expira, temos que ligar para o empregador para ver se contratou ou se precisa de mais um tempo para poder encaminhar os candidatos. Devido ao lockdown, não estamos conseguindo falar com os empregadores, mesmo porque o Poupatempo está fechado, estamos fazendo atendimento para pessoas que dão entrada no seguro-desemprego remotamente para esclarecimento de dúvidas. Quanto as vagas, para atualizar preciso estar entrando em contato com as empresas e desde que a unidade do Poupatempo foi fechada as vagas de emprego não estão atualizadas”, explicou Rosemeire Peres Barbosa, Supervisora do PAT.

As vagas serão atualizadas quando a unidade do Poupatempo for reaberta para atendimento ao público. Caso as medidas restritivas não sejam estendidas, a previsão de retorno é no dia 30 deste mês.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local