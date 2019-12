Português Jesualdo Ferreira É Confirmado Como Novo Técnico Do Santos

Depois de uma novela e nomes especulados, o Santos terá, enfim, um nome para comandar a equipe em 2020. O Peixe anunciou, na última segunda-feira (dia 23 de dezembro), a contratação do português Jesualdo Ferreira, de 73 anos. O Alvinegro está terminando a definição sobre a comissão técnica, em que o português irá escolher seus auxiliares.

De acordo com informação do A Tribuna, “Jesualdo Ferreira já tem alguns nomes engatilhados para compor a comissão técnica no time da Vila Belmiro. Trata-se dos auxiliares lusitanos Rui Águas, ex-treinador da seleção de Cabo Verde, de 59 anos, e António Oliveira, de 37, ex-comandante do Kazma, do Kuwait. Pedro Bouças, de 40 anos, que foi campeão nacional como treinador do time feminino do Benfica, em 2016, e hoje, além de analista de futebol, é comentarista do Canal 11, em Portugal, junto com Jesualdo, também está em vias de ser confirmado como membro da equipe técnica do novo comandante do Santos”.

Currículo

Além da conquista de um tricampeonato consecutivo do Campeonato Português com o Porto, que foi conquistado entre os anos de 2007 e 2009, Jesualdo também carrega, consigo, trabalho nos outros dois principais times de Portugal, o Sporting e o Benfica. Já nos últimos anos, ele esteve a frente da equipe do Al Sadd, time do Qatar. O treinador deixou o time no meio deste ano e chegou, inclusive, a cogitar a aposentadoria.

Redes sociais

No dia do Natal, o português posou ao lado de seu neto, Afonso, para uma foto em que mostrava o jovem vestindo a camisa 10 do Peixe. “O Afonso, meu neto, descobriu o Santos anos atrás. A camisa 10 mítica neste clube representa agora a paixão da família”, disse na publicação.

