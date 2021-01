Por R$ 250 Mil, Prefeitura Inicia Prolongamento da Avenida Daniel Soubhia

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, iniciou os trabalhos para a execução do prolongamento da Avenida Daniel Soubhia, isso tudo para garantir fluidez no trânsito e facilidade no acesso dos motoristas.

A obra irá beneficiar toda a população, mas principalmente os moradores dos bairros Colina do Sol, Glórias e Jardim do Bosque.

O investimento é de R$ 250.975,95.

O serviço será desenvolvido pela empresa Coplan Construtora Planalto Ltda, em 60 dias, de acordo com a previsão.

Para dar início aos trabalhos, foi realizada a limpeza da área e todo o levantamento topográfico.

Na atual etapa, é desenvolvida a terraplanagem, para posterior corte e aterro da via que fica entre as ruas Itaipú e Girassóis, correspondendo a 270 metros de extensão.

A obra é completa e também inclui a execução de guias, sarjetas, pavimentação e sinalização de via. Todo o trabalho é acompanhado de perto pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços.

Ariane Pio

Da Reportagem Local