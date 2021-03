Por Meio de Vídeos, Colégio Catanduva Reforça Cuidados Contra a Covid-19

A pandemia do novo Coronavírus conduziu os profissionais da educação a cenário imprevisível. Mudanças ocorrem rapidamente, requerendo resiliência e adaptação, principalmente por estarem à frente do desafio de ajustar o ensino ao cenário atual. Pensando nisso, a equipe de professores do Colégio Catanduva, com apoio da direção, programou série de vídeos com dicas e recomendações da OMS para o combate à COVID-19.

Distanciamento social, higienização constante dos ambientes e uso de máscaras são apenas alguns itens que fazem parte das recomendações exibidas em pequenos vídeos postados diariamente nas redes sociais do Colégio Catanduva durante o mês de março. “Nossos professores se reuniram e resolveram gravar os vídeos. A ideia foi criar identificação mais direta com nossos alunos”, explica a diretora pedagógica, Profª Tânia Pimentel.

Para assistir aos vídeos e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Colégio Catanduva basta seguir os perfis oficiais no Facebook e Instagram @colegiocatanduva.

O Colégio Catanduva, unidade da Fundação Padre Albino, retornou às aulas presenciais em fevereiro. A volta foi gradativa, respeitando as orientações das autoridades legais e com adaptação das salas de aula para garantir o distanciamento social. Os horários de entrada, saída e intervalos foram escalonados para evitar a aglomeração. Os alunos receberam orientação sobre cuidados de higiene pessoal e com o material escolar, além de conversa sobre a aproximação com colegas neste novo período.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local