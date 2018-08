Por Hora, 102 Crianças São Vacinadas Contra Pólio e Sarampo

Por hora, 102 crianças foram vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. O balanço mostra 1.124 meninos e meninas imunizados. Quando são analisadas as duas vacinas, o número de doses aplicadas sobe para 2.248. A informação é da Secretaria de Saúde.

Os dados levam em consideração as doses aplicadas no último sábado (4) até às 10 horas de ontem (6). Quando é analisado o público-alvo, as crianças de três anos lideraram a procura. Na sequência aparecem as crianças na faixa etária de dois anos, quatro anos e por último de um ano de idade.

As doses devem ser aplicadas em meninos e meninas de um ano (12 meses) a menores de cinco anos (quatro anos, onze meses e 29 dias). A campanha segue até o dia 31 de agosto. No próximo dia 18, sábado, haverá o segundo “Dia D” de mobilização. Na data, as unidades de saúde também estarão abertas e funcionarão das 8 às 17 horas.

A meta é de que cerca de 5 mil crianças sejam imunizadas na Cidade Feitiço. O número corresponde a 95% do público-alvo. Mesmo aqueles que tenham sido vacinados no ano passado, mas que ainda estão dentro da faixa etária, devem ser imunizados, com o reforço feito com a vacina tríplice viral e a gotinha contra a paralisia infantil.

“A recomendação é que os pais ou responsáveis levem as crianças para se vacinar na unidade mais próxima de suas casas e que apresentem a carteira de vacinação para facilitar o atendimento”, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

No total, Catanduva conta com 22 postos de vacinação. Eles estão na UBS Central, na USF Imperial, na USF Flamingo, na USF Euclides, na USF Santa Rosa, na USF Lunardelli, na USF Nosso Teto, e na USF Santo Antônio.

A USF Gaviolli, a USF Pedro Nechar, a USF Alpino, a USF Bom Pastor, a USF Pachá, a USF Del Rey, a USF Nova Catanduva, a USF Solo Sagrado, a UBS Vila Soto, além da UBS Vertoni, da USF Theodoro Rosa Filho, da USF Monte Líbano, da UBS Parque Glória e da USF Gabriel Hernandes também contam com postos de vacinação.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local