População Vai Continuar Comprando Via On-Line, Mesmo Após A Pandemia

Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) revelou que a pandemia deixou o setor de vendas on-line mais forte, cerca de 70% da população pretende comprar mais em sites e aplicativos, indica.

O estudo também conclui que compras via e-commerce estão cada vez mais comuns devido ao aumento da confiança e diminuição de alguns receios e inseguranças que existiam antes do coronavírus.

Para 61% dos entrevistados, as compras foram feitas em e-commerce por causa do isolamento social. “Não é à toa que alguns estabelecimentos ficam abertos apenas para atender os pedidos delivery, por meio de aplicativos ou redes sociais. Vivemos uma nova realidade, o almoço em família voltou a ser em casa, por exemplo”, afirma Elizeu Barroso Alves, coordenador dos cursos de Gestão Comercial e Varejo Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.

Outros pontos levantados pela SBVC são o aumento no consumo e a satisfação, oriundos das boas experiências de consumo.

A pesquisa apontou que 78% das pessoas questionadas estão satisfeitas com a experiência de compra online. “Eu mesmo, nesses dias comprei uma refeição e fiquei vislumbrando porque veio junto um bombom com uma carta de agradecimento”, comenta Alves.

O professor ressalta que os consumidores vão continuar realizando compras on-line, e, nesse caso, cabe aos empresários e empresas, criarem valores aos seus produtos. Para ele, criar diferenciais como a versatilidade dos produtos e os preços atraentes são fundamentais para a manutenção dos negócios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

