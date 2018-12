População Tem Até o Dia 28 de Dezembro Para Fazer Destinação Solidária

A população que declara Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) exercício 2019, ano-calendário 2018, tem até o dia 28 de dezembro para fazer a destinação solidária. A Receita Federal informa que os contribuintes podem destinar parte do IR ao FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) ou para FMDI (Fundo Municipal dos Direitos do Idoso). Em Catanduva o movimento ‘Sou Leão Amigo’ incentiva a destinação solidária.

De acordo com Nilton Marto Vieira da Cruz, membro da comissão executiva da campanha, até 6% do IR devido poderá ser destinado ao FMDCA ou FMDI.

“Por exemplo, se a pessoa não fosse efetuar a destinação, ela teria que pagar ao Governo Federal ao invés de R$ 405,62 seria de R$ 967,68. Outro exemplo ao invés de restituir R$ 2.194,38 seria de R$ 1.632,32. Quer dizer a pessoa não perde se doar ao Fundo Municipal. Sem contar que estará ajudando e muito as instituições”, diz Cruz.

A Campanha ‘Sou Leão Amigo’ já está realizando atividades de conscientização sobre a importância de fazer a doação de parte do Imposto de Renda.

“Queremos fazer um vídeo com orientações sobre a importância de como doar, pois assim fica mais fácil e claro para a população. Porque muita gente tem dúvida de como declarar e outras acham que só podem destinar parte lá em abril de 2019, mas não. A primeira parte já pode ser neste final de ano”, constata Cruz.

A campanha visa mobilizar os poderes público, judiciário e legislativo, contabilistas, população e demais formadores de opinião para ajudarem nessa empreitada.

“Desta forma instrutiva vamos orientar e mobilizar a todos para que a informação chegue as pessoas que tem a obrigação de fazer a declaração à doarem. Porque de qualquer forma, quem tem que declarar terá que pagar e se não doar esse dinheiro ficará para o governo. E se doado ao Fundo, esse dinheiro atenderá entidades que prestam um serviço significativo e importante para a nossa cidade”, esclarece.

Conforme informações da Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto que também está empenhada na divulgação da campanha de des­­­­tinação solidária, quem tem imposto a restituir não precisa ficar com receio achando que pagará a mais.

“Quem tem Imposto a Restituir também pode destinar. A destinação será somada a sua restituição. Na realidade não é uma doação e sim ‘Destinação’, pois é parte do Im­­­posto que o contribuinte pagaria para o Governo Federal, que é destinado ao FMDCA de sua cidade”, finaliza a Re­­­ceita Federal.

Karla Sibro

Da Reportagem Local