População Estranha Trecho Da São Vicente de Paulo Com Mão Única

Quem acordou ontem (12) e precisou fazer o trajeto da Avenida São Vicente de Paulo sentido centro se deparou com um aviso de contramão. Com isso, muitos moradores começaram a postar em rede social sua indignação contra a decisão de mudar o sentido de quem vem para centro da cidade.

Algumas pessoas reclamaram que a volta para seguir ao centro será maior, outros relataram que saindo sentido Avenida José Nelson Machado em horário de pico vai causar muito transtorno, dentre outros relatos.

Em enquete feita pelo jornal O Regional mais de 72% mostrou a insatisfação quanto às mudanças.

A Prefeitura de Catanduva divulgou que as mudanças no sentido do trânsito foi uma medida para que a população pudesse estacionar na via, que ganhou vagas para estacionamento.

Diante da alteração, o único acesso permitido entre as ruas Ipês e Orlândia será no sentido centro-bairro. Equipes da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) já realizaram a pintura de solo e alterações nas sinalizações verticais.

A implantação do novo sentido de direção foi realizada de forma gradativa e teve início no final do mês passado, com a mudança na Rua Morro Agudo que agora também tem mão única de direção no sentido bairro-centro – da avenida Orlândia até a praça Espanha.

A medida contempla os acessos aos bairros Parque Iracema e Vila Celso. A Rua Ipês também passou a ter sentido único no trecho entre a Praça Espanha e a Avenida São Vicente, contemplando retorno e acesso ao viaduto.

Os demais trechos da Avenida São Vicente de Paulo permaneceram sem alteração, com mão dupla de direção.

A novidade traz a sinalização das vagas de estacionamento, visando melhorar o acesso e fluxo de veículos. “Devido ao estreitamento e o sentido duplo da via, o trecho nunca pôde ser contemplado com vagas. Agora, os clientes do comércio local poderão realizar suas compras com maior comodidade”, frisa a secretária de Trânsito, Maria Luiza Sprone.

Ariane Pio

Da Reportagem Local