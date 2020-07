POM Envia Materiais Da Campanha Missionária Às Dioceses Do Brasil

A Campanha Missionária deste ano que ocorre no mês de outubro tem como tema “A vida é missão” e o lema “Eis-me aqui, envia-me”. De acordo com as POM, a ação que movimenta as comunidades durante o mês missionário em outubro “quer ser um sinal de esperança nestes tempos de pandemia”.

Conforme previsto para este mês de julho, a equipe de colaboradores das Pontifícias Obras Missionárias (POM), em Brasília (DF), iniciou o envio dos materiais produzidos para animar a Campanha Missionária deste ano. Ao longo desta semana, com todos os cuidados e fazendo uso de equipamentos de proteção, serão destinados às dioceses do Brasil 300 mil livros de novenas, 160 mil cartazes, 50 mil mensagens do Papa, cinco milhões de santinhos e 10 milhões de envelopes para a coleta missionária.

O diretor das POM, padre Maurício Jardim, falou em vídeo sobre o envio dos materiais que quer chegar às comunidades de todas as dioceses. Para ele, o objetivo neste ano é destacar em medida maior a natureza missionária da Igreja.

Além do material impresso, também é possível ter acesso a todos os materiais através do site pom.org.br. Nos próximos meses estarão disponíveis os vídeos com testemunhos missionários que dinamizam os encontros da novena.

A nova realidade de isolamento social pede que cada localidade possa encontrar o seu jeito de realizar o mês missionário. A novena missionária, momento importante para rezar e celebrar a missão nas comunidades, ainda pode ser realiza nas famílias, em suas casas.

Mais informações em www.pom.org.br/campanha-missionaria-2020

