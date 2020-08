Políticas De Desenvolvimento Para Consórcios Regionais Têm Debates Por Gestores Públicos

Os secretários estaduais de Infraestrutura e Meio Ambiente e de Relações Internacionais, Marcos Penido e Julio Serson, respectivamente, participaram em 10 de agosto de um encontro virtual com representantes de consórcios intermunicipais paulistas.

A videoconferência foi promovida pelo presidente-executivo da Rede Nacional de Consórcios Públicos (RNCP), Vitor Borges, para avaliar o potencial de concessões ou parcerias público privadas para o desenvolvimento da infraestrutura com resíduos sólidos, saneamento e iluminação pública, entre outros.

De acordo com o presidente da RNCP, Vitor Borges, o próximo passo será a formalização de um convênio com a InvestSP para a qualificação e o treinamento dos consórcios para atração de investimentos. “Os consórcios são boas ferramentas de economicidade, mas nós precisamos dar um passo além e engajar em novos projetos na atração de investimentos internacionais. Estamos preparando para que os gestores trabalhem na vocação de cada região e busque conversar com os mercados internacionais”, destacou Borges.

“Vamos buscar soluções financeira, tecnológica, experiências de outros países que possam contribuir com o Estado, pois a melhor política social é o emprego. O mundo tem ainda muita liquidez e nós estamos atrás desses recursos”, complementou o secretário Julio Serson.

A RNCP fomenta e articula políticas públicas em favor os Consórcios Públicos em todos os estados da Federação. “Precisamos sensibilizar os prefeitos de uma forma geral da importância das ações consorciadas. Estamos buscando parcerias e a capacitação dos consórcios é muito importante”, registrou secretária-executiva do Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste (Conisud), Brígida Sacramento. “Temos um capítulo específico de capacitação de prefeituras, que podemos utilizar para os consórcios, além disso, nossos escritórios internacionais estão à disposição para atrair investimentos”, concluiu o presidente da InvestSP, Wilson Mello.

