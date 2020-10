Política, Eleições e Voto

Estamos em período eleitoral e a discussão que vem à tona é a situação deplorável que a política se encontra. Em cada esquina encontramos opiniões divergentes e a busca por culpados. Afinal, de quem é a culpa pela política estar no fundo do poço moral? Será que ela realmente está na UTI do hospital da Ética? A culpa é da esquerda? Da direita? Do centro? Debates acalorados não chegam à conclusão alguma e sempre dedos são apontados, mas a auto reflexão pouco praticada.

Quando vamos falar sobre política, seja em casa, com amigos ou até mesmo no trabalho, as primeiras palavras que escutamos como sinônimo de política são: Corrupção, bandidagem ou até mesmo ladroagem. Ao buscarmos no dicionário, política é a arte ou ciência de governar. É o interesse pelos temas relacionados a cidade. Desta forma, penso que devemos modificar o foco desta definição se realmente queremos mudar o rumo político da nossa cidade, nosso estado e o nosso país.

A forma como somos governados é o reflexo de nosso posicionamento nas urnas. O ato de conhecer as propostas dos candidatos, votar e posteriormente acompanhar e cobrar pelas ações dos eleitos é fazer política. É estar atento ao funcionamento da máquina pública. Saber cobrar não significa simplesmente reclamar, o que infelizmente é o que a maioria das pessoas fazem. Sugerir mudanças, projetos e participar ativamente junto aos grupos políticos é buscar uma melhor situação para nossa cidade.

Uma célebre frase de Platão diz “O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior “. Já na antiguidade o filósofo grego nos trouxe esse conceito, que ainda hoje é extremamente válido. Enquanto simplesmente ficamos discutindo temas polêmicos sem propostas. Enquanto ficamos somente reclamando que o político não sabe o que faz. Enquanto colocarmos a culpa em quem assume responsabilidades, mas não atuamos ativamente no meio, nada melhor irá acontecer.

Enquanto as opções na política forem os mesmos de sempre, seremos sempre governados por eles. Se existe interesse em melhorar nossa cidade, então façamos diferente desta vez. Vamos buscar informações, vamos trabalhar o conceito do voto consciente. O voto não tem preço. Não pode e nem deve ser vendido. Porém, ao apertar as teclas e confirmar na urna eletrônica, dependendo de suas escolhas, muitas consequências irão ocorrer. Sejam para o bem ou para o mal.

Fica aqui uma sugestão de um cidadão preocupado com o futuro de nossa cidade e que deseja o melhor para ela. Vamos nos envolver na política. Isso não significa ser filiado a um partido ou ser candidato, mas sim conhecer a fundo as propostas para que possamos ter já nos próximos quatro anos uma Catanduva melhor. O voto é sua ferramenta de mudança. Não o desperdice e nem o subestime. Ele poderá mudar o rumo de nossas vidas!

Dr. João Marcelo Porcionato

Médico de Família,

Mestre e Doutor em Saúde Pública.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL