Policial Ferido em Incêndio em Fartura é Transferido Para UTQ do Padre Albino

Um policial militar ferido depois de uma explosão que ocorreu na noite de segunda-feira dentro de uma casa em Fartura, SP, foi transferido ontem para a Unidade de Terapia de Queimados (UTQ) do Hospital Padre Albino, que é referência em todo o Estado. A movimentação de viaturas, pouso de helicóptero chamou atenção de quem passava próximo ao Aeroclube. A transferência do policial, que não teve o posto ou nome revelados, contou com a escolta também de colegas de profissão, com equipe da Rocam.

De acordo com a imprensa da região de Avaré, o incêndio começou depois que o dono do imóvel provocou uma explosão, numa tentativa de suicídio. O homem teria jogado gasolina em todo o imóvel e deixado vazar gás do botijão. Seis policiais ficaram feridos na explosão.

Os agentes tentaram negociar com o homem e solicitaram que ele se acalmasse. Ao mesmo tempo, os policiais faziam uma busca na residência, com o apoio de um escudo balístico, quando aconteceu a explosão na residência. Seis agentes tiveram queimaduras nos braços e região da cabeça, além de lesões provocadas pelos estilhaços da explosão. De acordo com os registros da Polícia Militar, um tenente ferido foi levado ao Pronto-Socorro de Avaré, sendo transferido à Santa Casa de Misericórdia de Avaré, de onde já recebeu alta médica. Um cabo e um soldado também foram levados à Santa Casa de Avaré em razão da gravidade dos ferimentos, que incluíam traumatismo craniano e fratura exposta na mão.

Karla Konda

Editora Chefe