Policial Civil Mata Esposa e Comete Suicídio em Itajobi

Um policial civil, de 29 anos, é suspeito de matar a esposa, uma cabelereira, de 25 anos, e cometer suicídio em Itajobi. O caso foi registrado na madrugada da última sexta-feira (29) no Residencial São Jorge.

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado no Plantão Policial, familiares do casal procuraram a polícia da cidade. As informações coletadas são de que o policial civil teria atirado contra a esposa e em seguida cometido suicídio. No quarto do casal foram encontrados os corpos.

Na cama, um estava do lado do outro já sem os sinais vitais. O policial civil estava com a arma, uma pistola na mão. Essa teria sido inclusive a arma que ele usou para disparar contra a cabeleireira que foi atingida no peito e nas costas. Na sequência ele, que trabalhava em Novo Horizonte, cometeu o suicídio com um tiro na cabeça.

A Polícia Civil de Itajobi foi até o local, assim como a Polícia Científica que realizou a perícia. O caso, que chocou não só moradores da cidade como também da região, é investigado. Ainda não se sabe qual teria sido o motivo do crime, por isso, celulares do policial civil e um notebook foram apreendidos.

Primeiro

homicídio do ano

Esse foi o primeiro homicídio registrado em Itajobi neste ano. A cidade que tem 15.226 habitantes também não teve nenhum assassinato registrado em 2018 e em 2017. Em 2016 foram registrados dois homicídios no município.

Nossa reportagem acompanhou o caso na época. Na ocasião, duas idosas, uma de 84 e outra de 60 anos foram mortas por dívida de R$ 300. Um jovem de 21 anos é o suspeito de ter cometido o crime que teve com vítimas nora e sogra.

As informações obtidas na ocasião são de que a nora vendia produtos de beleza para a esposa do acusado. Na data do crime, o jovem foi até a casa da vítima e pretendia pagar os R$ 300 com R$ 30. A vítima reclamou da quantia e o suspeito pegou um canivete e a golpeou no pescoço. A sogra dela foi tentar socorrer e também acabou atingida no pescoço. A polícia foi acionada e o suspeito foi preso em flagrante.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local