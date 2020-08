Policiais Militares Prendem Suspeito com 92 Quilos de Maconha

Policiais Militares de Catanduva prenderam um homem suspeito por tráfico de drogas, na noite de terça-feira. De acordo com informações do boletim de ocorrência, com o acusado foram localizados 92 quilos de maconha.

Ainda segundo o boletim, equipes da PM faziam patrulhamento quando suspeitaram da atitude do condutor de um automóvel Hyndai I 30.

Ao tentarem abordar o suspeito, o motorista tentou fugir, mas foi parado.

Com ele estavam R$ 561 em dinheiro e no banco do passageiro do carro, policiais viram cinco tabletes de maconha e algumas chaves. “Em diligências complementares, a equipe de policiais militares se deslocou até um imóvel, aberto com uma das chaves localizadas, onde em um dos quartos foram encontrados outros 87 tabletes de maconha, totalizando cerca de 92 kg da droga, além de uma faca e uma balança de precisão”, informa a PM.

O acusado confessou ter recebido a droga naquele dia e que teria vindo de Ilha Solteira, também em São Paulo.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante e depois encaminhado à Cadeia Pública, permanecendo a disposição da Justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

