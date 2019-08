Policiais Fazem Mobilização e Doam Alimentos e Roupas Para Família Carente

Uma boa ação não tem dia ou hora para ser realizada. E ajudar ao próximo pode ser tão gratificante quanto cumprir as tarefas do dia a dia. É dessa forma que mostramos o gesto de solidariedade de policiais ambientais que durante o trabalho en­­­­­­­con­­traram uma família precisan­­­do de ajuda.

De acordo com o tenente Alonso Wendel Ferreira da Silva, comandante do 2º Pelotão de Polícia Ambiental de Catanduva, a corporação recebeu uma denúncia de caça irregular em Itajobi nesta semana. Policiais foram ao endereço indicado para averiguar a informação. Ao chegarem no local, além de constatarem a improcedência da denúncia, encontraram uma família com dificuldades financeiras e com necessidades básicas.

Um pai viúvo com sete crianças entre filhos e enteados. “O morador do endereço vive em situações precárias, é viúvo e mantem sete crianças entre filhos e enteados. Ele revelou aos policiais suas dificuldades, mostrando a geladeira vazia e falta de alimentos nas prateleiras”, disse o tenente. Sensibilizados, os policiais se uniram para arrecadar alimentos e roupas para os integrantes da família. Utilizaram recursos próprios e contaram com a ajuda de colaboradores para compra de cesta básica, leite e roupas.

“Na proeza de ser humilde, descobrimos a nobreza de ser humano, e a atitude dos PMs em tela, é digna de orgulho para todos nós Policiais Militares”, concluiu o comandante da Polícia Ambiental.

Da Reportagem Local