Policiais E Bombeiros Militares Da Ativa Poderão Atuar Em Escolas Militares

De acordo com o decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União na última quinta-feira (25/07), policiais e bombeiros militares da ativa vão poder atuar em escolas públicas estaduais e municipais. A nova regra permite que eles tenham a gestão compartilhada entre civis e militares.

O Ministério da Educação (MEC) tem o plano de implantar 108 novas escolas cívico-militares em todo o país até 2023, e Catanduva foi uma das cidades escolhidas para receber uma destas unidades, na qual a notícia foi dada pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes e pelo presidente do PSL de Catanduva, João César de Moraes na semana passada. João Cesar de Moraes conta que a vinda de uma escola militar para Catanduva será um grande avanço para a educação na cidade. “A vinda de uma escola cívico-militar é um grande progresso para a educação no município de Catanduva. Com essa unidade vamos aperfeiçoar cada vez mais o nível da educação, e investir no futuro dos catanduvenses”.

Um cidadão catanduvense conta que sempre sonhou em estudar em um colégio militar, mas nunca teve essa oportunidade. “Sempre tive vontade de estudar em colégio Militar, mas infelizmente não consegui realizar este sonho. Agora com a notícia da vinda de uma unidade para Catanduva, quem sabe, não consigo uma vaga para meu filho”.

A escola cívico-militar é um modelo proposto pelo Governo Federal de gestão compartilhada entre educadores e militares. A proposta consta no documento “Compromisso Nacional pela Educação Básica”, que lista os objetivos de gestão na área. De acordo com o Ministério da Educação, as secretarias de educação continuariam responsáveis pelos currículos escolares e caberia aos militares atuar como monitores na gestão educacional.

O MEC também pretende ofertar cursos para ambientar os policiais e bombeiros, assim como os docentes e diretores do novo modelo. Atualmente, há no Brasil, de acordo com a pasta, 203 escolas cívico-militares. Esses modelos, no entanto, foram criados por estado, cada um à sua maneira. O objetivo do ministério agora é padronizá-las.

André Santos

Da Reportagem Local