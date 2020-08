Policiais do 30º BPM/I de Catanduva Prendem Suspeito Com 1kg De Maconha

Na noite de quarta-feira (05), policiais militares da Força Tática do 30º BPM/I, durante patrulhamento em Catanduva, depararam com um veículo cujo condutor, ao notar a presença da viatura, tentou fugir, sendo posteriormente abordado. De acordo com a Polícia Militar, durante o trajeto, o acusado teria jogado uma embalagem pela janela, contendo maconha e, após realização de busca na casa do suspeito, foi encontrada mais droga, que teria totalizado 1kg de maconha. “Fato que ensejou sua prisão em flagrante delito, sendo apresentado no Plantão Policial Civil de Catanduva, juntamente ao entorpecente, certa quantia em dinheiro e o veículo utilizado, permanecendo à disposição da Justiça”, informa no boletim de ocorrência.

Em recente ocorrência, policiais militares da ROCAM do 30º BPM/I, após receberem informações do COPOM de que dois indivíduos haviam furtado uma motocicleta na cidade de Catiguá, evadindo-se com sentido ao município de Catanduva, iniciaram diligências logrando localizar o motociclo e os autores. Os policiais conseguiram com êxito prender os indivíduos e recuperar três motocicletas, duas produtos de furto e uma terceira de tentativa de furto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook