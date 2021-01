Policiais de Catanduva Prenderam em Média 3 Pessoas Por Dia em 2020

Policiais civis e militares de Catanduva prenderam em média três pessoas por dia em 2020, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). Os dados fazem parte do levantamento realizado mês a mês pela pasta e inclui as prisões em flagrante e as realizadas com mandado.

Ao todo, 1033 pessoas foram presas nos 12 meses de 2020 – 585 em flagrante, ou seja, foram surpreendidas ao cometer algum crime e 448 foram para cadeia de depois do cumprimento do mandado de prisão.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado indica ainda o mês com mais ocorrências e prisões no ano passado. Julho foi o mês que registrou mais pessoas detidas em flagrante num total de 63. Assim como janeiro teve mais cumprimento de mandados, no total de 61.

O mês com menos pessoas “atrás das grades” foi abril com 25 por mandados e 34 em flagrante.

Foi neste mês também que o município passou a estar em quarentena e esse pode ter sido o motivo para redução nas ocorrências de modo geral.

No ano anterior, o número de prisões foi maior. Foram 652 pessoas presas em flagrante e 305 mandados de prisão cumpridos.

Os meses de maiores incidências foram: Para flagrantes foi dezembro com 74 e abril por mandado com 35. Os meses com menos pessoas presas foram março (38 flagrantes) e dezembro (11 mandados).

Karla Konda

Editora Chefe