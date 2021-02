Policiais Ambientais Localizam e Recuperam Veículo Furtado em Catanduva

Policiais ambientais localizaram um veículo furtado em Catanduva. A pick up, uma Saveiro com placas de Catanduva, foi encontrada em uma área rural de Palmares Paulista, durante patrulhamento das equipes da Ambiental. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, os policiais, ao avistarem o veículo abandonado em meio à vegetação, realizaram a pesquisa da placa e constaram a comunicação do furto ocorrido no dia 28 de dezembro do ano passado. O carro e a documentação localizada foram apresentados ao Plantão Policial e, um boletim de ocorrência de veículo localizado foi registrado. O proprietário da Saveiro foi acionado e teve o carro devolvido.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local