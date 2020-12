Policia Rodoviária Prende Motociclistas Que Realizavam Racha Na Washington Luís

Na tarde de domingo (13), dois jovens foram presos em flagrante disputando racha na rodovia Washington Luís, em Catanduva. O evento considerado crime foi marcado pela internet e teve imagens divulgadas em rede social mostrava até plateia no acostamento da via.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o grupo que é de Piracicaba (SP), teria marcado o encontro pelas redes sociais e se reunido em um ponto da rodovia. Diversas pessoas pararam seus carros no acostamento da via para assistir a disputa.

Nas imagens feitas pelos próprios participantes e postadas em redes sociais mostram os infratores em alta velocidade pela rodovia, deitados nas motocicletas e alguns sem capacete. Ainda pelas informações existiam várias pessoas da região participando do racha.

Durante a disputa, dois deles foram abordados e presos em flagrante pela prática. A autoridade aplicou fiança de R$ 1,5 mil para cada um dos motociclistas, que não pagaram e ficaram presos. Suas motos foram apreendidas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local