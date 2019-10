Polícia Militar Registra Latrocínio em Elisiário

Polícia Militar de Elisiário registrou um latrocínio no último final de semana. Segundo informações, um técnico de refrigeração, de 36 anos, foi morto a tiros durante roubo na cidade. A vítima estaria com a mulher indo entregar uma máquina de lavar roupas para um cliente, que teria rendido o casal e atirado contra o técnico. O corpo foi encontrado às margens da Rodovia Chafik Saab, em Elisiário, na madrugada do domingo (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher da vítima foi até o pedágio de Elisiário relatando que eles tinham sido roubados e o marido, havia sido baleado.

A mulher informou aos policiais que ela e o marido saíram de São José do Rio Preto para entregar uma máquina de lavar roupas a um cliente. Quando o encontraram, eles seguiram, cada um em seu carro, até uma estrada de terra, momento em que o cliente saiu do veículo.

Em relato à polícia, a mulher afirmou ter saído do carro para ver o que estava aconteceu e ouviu dois disparos. O marido caiu baleado e o suspeito teria pedido para que a mulher entregar tudo o que tinha de valor.

Depois de entregar os celulares e carteiras, o suspeito mandou a mulher entrar no veículo e eles foram de carro a caminho de Ibirá, onde ela foi abandonada em uma estrada de terra. A mulher então procurou ajuda no pedágio.

O crime foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Polícia Civil de Elisiário que vai investigar o caso.

